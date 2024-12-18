Генсек Ради Європи у Грузії зустрівся із Кобахідзе

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до Грузії у середу, 18 грудня, де вже зустрівся із грузинським суспільством, а також із премʼєр-міністром країни Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомив Берсе у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Берсе проінформував, що перше, що він зробив – це поспілкувався із грузинами, а потім із Кобахідзе та спікером парламенту Грузії Шалвою Папуашвілі.

Фото: X

Окрім цього, за його словами, він має зустрітися із почесним головою керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі та представниками міжнародної спільноти.

Реклама:

"Зараз з нетерпінням чекаю на обмін думками з омбудсменом Леваном Іоселіаном", – зазначив Берсе.

Також у четвер, 19 грудня, він планує зустрітися з опозицією та грузинським суспільством.

Раніше Берсе поспілкувався із Кобахідзе та президенткою країни Саломе Зурабішвілі.

На початку грудня президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.

Науседа вважає, що візит до Грузії, охопленої політичною кризою, має бути скоординований на рівні Європейського Союзу.