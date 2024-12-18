Генсек Ради Європи у Грузії зустрівся із Кобахідзе
Новини — Середа, 18 грудня 2024, 12:50 —
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до Грузії у середу, 18 грудня, де вже зустрівся із грузинським суспільством, а також із премʼєр-міністром країни Іраклієм Кобахідзе.
Про це повідомив Берсе у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Берсе проінформував, що перше, що він зробив – це поспілкувався із грузинами, а потім із Кобахідзе та спікером парламенту Грузії Шалвою Папуашвілі.
Окрім цього, за його словами, він має зустрітися із почесним головою керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіною Іванішвілі та представниками міжнародної спільноти.
"Зараз з нетерпінням чекаю на обмін думками з омбудсменом Леваном Іоселіаном", – зазначив Берсе.
Також у четвер, 19 грудня, він планує зустрітися з опозицією та грузинським суспільством.
Раніше Берсе поспілкувався із Кобахідзе та президенткою країни Саломе Зурабішвілі.
На початку грудня президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.
Науседа вважає, що візит до Грузії, охопленої політичною кризою, має бути скоординований на рівні Європейського Союзу.