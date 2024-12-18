Генсек Совета Европы в Грузии встретился с Кобахидзе в Грузии

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Грузию в среду, 18 декабря, где уже встретился с грузинским обществом, а также с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщил Берсе в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Берсе проинформировал, что первое, что он сделал – это пообщался с грузинами, а затем с Кобахидзе и спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Фото: Х

Кроме этого, по его словам, он должен встретиться с почетным председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили и представителями международного сообщества.

Реклама:

"Сейчас с нетерпением жду обмена мнениями с омбудсменом Леваном Иоселианом", – отметил Берсе.

Также в четверг, 19 декабря, он планирует встретиться с оппозицией и грузинским обществом.

Ранее Берсе пообщался с Кобахидзе и президентом страны Саломе Зурабишвили.

В начале декабря президенты Литвы, Латвии и Эстонии – Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре.

Науседа считает, что визит в Грузию, охваченную политическим кризисом, должен быть скоординирован на уровне Европейского Союза.