Прем'єра німецької Саксонії, який за скорочення допомоги Україні, переобрали на посаді

У німецькій землі Саксонія прем'єр-міністром повторно обрали представника Християнсько-демократичного союзу Міхаеля Кречмера.

Про це повідомляє Welt, пише "Європейська правда".

Обрати прем’єр-міністра у земельному парламенті Саксонії вдалося з другої спроби.

У другому турі Міхаель Кречмер отримав 69 голосів "за", більше, ніж два інших кандидати разом узяті. Це передбачено конституцією землі Саксонія. Крім того, Кречмер також отримав абсолютну більшість голосів, оскільки парламент землі налічує 120 депутатів. Коаліція Кречмера у складі ХДС і СДПН має лише 51 голос.

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Незалежний депутат Маттіас Бергер, який пройшов до парламенту від "Вільних виборців", отримав 39 голосів. Кандидат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Йорг Урбан отримав лише один голос – хоча його група налічує 40 депутатів і Урбан отримав 40 голосів у першому турі.

Хоча голосування було таємним, можна припустити, що депутати від "АдН" майже одностайно проголосували за Бергера, щоб створити ефект, коли несподіваний кандидат стає прем'єр-міністром. Також цілком імовірно, що депутати від "Зелених" проголосували за Кречмера у другому турі голосування: коли ще тривав підрахунок голосів, співробітник "Зелених" заніс до зали пленарних засідань букет квітів, з яким пізніше привітали Кречмера.

Раніше Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні. Минулого року прем'єр-міністр Саксонії говорив про можливість припинення вогню між Росією та Україною, якщо Україна тимчасово відмовиться від власної території – це викликало обурення Києва.

Такі його погляди не вписуються в магістральну лінію ХДС, яка полягає у підтримці України.