В немецкой земле Саксония премьер-министром повторно избрали представителя Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера.

Об этом сообщает Welt, пишет "Европейская правда".

Избрать премьер-министра в земельном парламенте Саксонии удалось со второй попытки.

Во втором туре Михаэль Кречмер получил 69 голосов "за", больше, чем два других кандидата вместе взятые. Это предусмотрено конституцией земли Саксония. Кроме того, Кречмер также получил абсолютное большинство голосов, поскольку парламент земли насчитывает 120 депутатов. Коалиция Кречмера в составе ХДС и СДПГ имеет лишь 51 голос.

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Независимый депутат Маттиас Бергер, который прошел в парламент от "Свободных избирателей", получил 39 голосов. Кандидат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Йорг Урбан получил лишь один голос – хотя его группа насчитывает 40 депутатов и Урбан получил 40 голосов в первом туре.

Хотя голосование было тайным, можно предположить, что депутаты от "АдГ" почти единодушно проголосовали за Бергера, чтобы создать эффект, когда неожиданный кандидат становится премьер-министром. Также вполне вероятно, что депутаты от "Зеленых" проголосовали за Кречмера во втором туре голосования: когда еще шел подсчет голосов, сотрудник "Зеленых" занес в зал пленарных заседаний букет цветов, с которым позже поздравили Кречмера.

Ранее Кречмер призывал к сокращению военной помощи Украине. В прошлом году премьер-министр Саксонии говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало возмущение Киева.

Такие его взгляды не вписываются в магистральную линию ХДС, которая заключается в поддержке Украины.