Фінляндія подумує вийти з угоди про заборону протипіхотних мін

Фінляндія розглядає можливість виходу з міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін через використання Росією такої зброї в Україні.

Про це заявив міністр оборони Антті Хаккянен, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вихід з Оттавського договору 1997 року, який забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу протипіхотних мін, потребує підтримки більшості членів парламенту Фінляндії.

Вихід з угоди дозволить фінським військовим знову почати накопичувати міни вперше після того, як північна країна, яка зараз є членом і НАТО, і Європейського союзу, підписала договір у 2012 році.

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"Я доручив провести оцінку того, чи є використання протипіхотних мін фактором посилення оборони Фінляндії і чи повинні ми мати можливість їх використовувати. І це з оборонних позицій", – сказав Хаккянен.

Фінляндія знищила понад 1 мільйон протипіхотних мін після того, як стала останньою країною ЄС, що підписала договір, який ратифікували або приєдналися до нього понад 160 країн, але не Росія.

Протипіхотні міни призначені для того, щоб бути прихованими в землі і вибухати автоматично, коли хтось наступає на них або знаходиться в безпосередній близькості від них.

Такі міни вбивають або калічать як комбатантів, так і цивільних, і часто залишаються похованими ще довго після завершення конфлікту, створюючи тривалу небезпеку для цивільного населення.

Хаккянен зазначив, що Росія активно використовує наземні міни у своїй війні проти України, і тому Фінляндія також повинна переоцінити їх важливість для своєї оборони.

"Ми дуже уважно вивчили за допомогою розвідки, як Росія діє в Україні, зокрема, як вона масово використовує піхоту, а також як вона масово використовує міни", – сказав Хаккянен.

"Це питання піхоти є одним з аргументів на користь того, що варто вивчити використання протипіхотних мін", – додав він.

Громадський тиск на уряд щодо участі Фінляндії в Оттавському договорі посилився після вторгнення Росії в Україну у 2022 році і ще більше зріс минулого місяця після того, як командувач Сил оборони Фінляндії Янне Яаккола заявив фінському телеканалу MTV, що цю тему слід знову обговорити.

У середу до парламенту була передана громадська ініціатива, або петиція, із закликом до Фінляндії вийти з договору.

Росія ніколи не приєднувалася до Оттавського договору і не відмовлялася від використання наземних мін, але Україна є його підписантом. Сполучені Штати – єдина країна-член НАТО, яка не є стороною договору.

У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США заявили, що обмежать використання протипіхотних мін, засудивши їх "безвідповідальне" застосування Росією в Україні.

Минулого місяця президент США Джо Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що це рішення пов'язане зі зміною тактики Росії в Україні, яка полягає в тому, що замість механізованих військ вона використовує "розгорнуті сили".