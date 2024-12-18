Финляндия подумывает выйти из соглашения о запрете противопехотных мин

Финляндия рассматривает возможность выхода из международного соглашения о запрете противопехотных мин из-за использования Россией такого оружия в Украине.

Об этом заявил министр обороны Антти Хаккянен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выход из Оттавского договора 1997 года, который запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, требует поддержки большинства членов парламента Финляндии.

Выход из соглашения позволит финским военным снова начать накапливать мины впервые после того, как северная страна, которая сейчас является членом и НАТО, и Европейского союза, подписала договор в 2012 году.

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"Я поручил провести оценку того, является ли использование противопехотных мин фактором усиления обороны Финляндии и должны ли мы иметь возможность их использовать. И это с оборонительных позиций", – сказал Хаккянен.

Финляндия уничтожила более 1 миллиона противопехотных мин после того, как стала последней страной ЕС, подписавшей договор, который ратифицировали или присоединились к нему более 160 стран, но не Россия.

Противопехотные мины предназначены для того, чтобы быть скрытыми в земле и взрываться автоматически, когда кто-то наступает на них или находится в непосредственной близости от них.

Такие мины убивают или калечат как комбатантов, так и гражданских, и часто остаются погребенными еще долго после завершения конфликта, создавая длительную опасность для гражданского населения.

Хаккянен отметил, что Россия активно использует наземные мины в своей войне против Украины, и поэтому Финляндия также должна переоценить их важность для своей обороны.

"Мы очень внимательно изучили с помощью разведки, как Россия действует в Украине, в частности, как она массово использует пехоту, а также как она массово использует мины", – сказал Хаккянен.

"Этот вопрос пехоты является одним из аргументов в пользу того, что стоит изучить использование противопехотных мин", – добавил он.

Общественное давление на правительство относительно участия Финляндии в Оттавском договоре усилилось после вторжения России в Украину в 2022 году и еще больше возросло в прошлом месяце после того, как командующий Сил обороны Финляндии Янне Яаккола заявил финскому телеканалу MTV, что эту тему следует снова обсудить.

В среду в парламент была передана общественная инициатива, или петиция, с призывом к Финляндии выйти из договора.

Россия никогда не присоединялась к Оттавскому договору и не отказывалась от использования наземных мин, но Украина является его подписантом. Соединенные Штаты – единственная страна-член НАТО, которая не является стороной договора.

В июне 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США заявили, что ограничат использование противопехотных мин, осудив их "безответственное" применение Россией в Украине.

В прошлом месяце президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что это решение связано с изменением тактики России в Украине, которая заключается в том, что вместо механизированных войск она использует "развернутые силы".