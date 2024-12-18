Жінка вперше стала спікером парламенту Ірландії

Парламент Ірландії на першому після виборів засіданні в середу, 18 грудня, обрав спікером 53-річну незалежну депутатку Верону Мерфі – першу жінку, яка обійняла цю посаду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За Мерфі на таємному голосуванні віддали голос 89 ірландських депутатів, тоді як кандидата від лівої націоналістичної партії "Шинн Фейн" Енгуса О'Снодая підтримали 67 парламентарів.

Так політикиня стане першою жінкою на посаді спікера парламенту Ірландії з моменту першого скликання парламенту цієї країни у 1919 році.

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Верона Мерфі Фото: пресслужба парламенту Ірландії

53-річна Мерфі раніше входила до партії "Фіне Гел", яка нині є частиною урядової коаліції, але пішла з неї після скандальної заяви про мігрантів, більшість яких вона назвала прихильниками ІДІЛ.

Проте у своєму окрузі у графстві Вексфорд вона здобула репутацію прямолінійної незалежної політикині, що й забезпечило її обрання до парламенту.

"Фіне Гел", а також інша велика партія коаліції "Фіанна Файл" перед голосуванням за спікера попросили своїх депутатів підтримати Верону Мерфі.

Це, імовірно, свідчить, що вони прагнуть залучити голоси інших незалежних правих депутатів для формування коаліції після парламентських виборів наприкінці листопада: партіям не вистачає двох мандатів для більшості.

Як зазначає Politico, з огляду на те, що група незалежних депутатів, яку представляє Мерфі, є більш правою, це може вплинути і на політику майбутнього уряду Ірландії.

Наступне засідання ірландського парламенту призначене на 22 січня – це найбільш ранній термін, коли "Фіанна Файл" і "Фіне Гел" можуть узгодити урядову програму.

Більше про результати парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".