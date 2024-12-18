Женщина впервые стала спикером парламента Ирландии

Парламент Ирландии на первом после выборов заседании в среду, 18 декабря, избрал спикером 53-летнюю независимую депутатку Верону Мерфи – первую женщину, которая заняла эту должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

За Мерфи на тайном голосовании отдали голос 89 ирландских депутатов, тогда как кандидата от левой националистической партии "Шинн Фейн" Энгуса О'Снодая поддержали 67 парламентариев.

Таким образом, Мерфи станет первой женщиной на посту спикера парламента Ирландии с момента первого созыва парламента этой страны в 1919 году.

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Верона Мерфи Фото: пресс-служба парламента Ирландии

53-летняя Мерфи ранее входила в партию "Фине Гэл", которая сейчас является частью правительственной коалиции, но ушла из нее после скандального заявления о мигрантах, большинство которых она назвала сторонниками ИГИЛ.

Тем не менее, в своем округе в графстве Уэксфорд она получила репутацию прямолинейного независимого политика, что и обеспечило ее избрание в парламент.

"Фине Гэл", а также другая крупная партия коалиции "Фианна Файл" перед голосованием за спикера попросили своих депутатов поддержать Верону Мерфи.

Это, вероятно, свидетельствует, что они стремятся привлечь голоса других независимых правых депутатов для формирования коалиции после парламентских выборов в конце ноября: партиям не хватает двух мандатов для большинства.

Как отмечает Politico, учитывая то, что группа независимых депутатов, которую представляет Мерфи, является более правой, это может повлиять и на политику будущего правительства Ирландии.

Следующее заседание ирландского парламента назначено на 22 января – это самый ранний срок, когда "Фианна Файл" и "Фине Гэл" могут согласовать правительственную программу.

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".