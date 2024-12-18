Рютте привідкрив завісу неформальної зустрічі з лідерами, зокрема Зеленським

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що його зустріч із європейськими лідерами, серед яких також є Володимир Зеленський, стосуватиметься посилення України.

Про це він сказав на пресконференції з литовським президентом Гітанаусом Науседою в Брюсселі в середу, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Рютте розповів, що ідея зустрічі із Зеленським виникла з огляду на те, що український лідер мав приїхати до Брюсселя на саміт Європейської ради, який стартує 19 грудня.

"І ми подумали, що було б добре влаштувати вечерю для нас двох. Тож ми зробимо це сьогодні ввечері, щоб обговорити все, що пов'язано з Україною станом на сьогодні, і як ми можемо зробити все можливе, щоб вона була в сильній позиції до того дня, коли вирішить почати переговори з росіянами про те, як покласти край всьому цьому", – додав він.

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Генсек Альянсу зазначив, що з огляду на присутність інших лідерів у Брюсселі "було б правильно запросити кількох з них на цю зустріч, щоб обговорити, зокрема, дві речі".

Перша річ, за словами Рютте, – це надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони та інших озброєнь, зокрема систем Patriot.

"А по-друге, обговорити економіку. Саме тому президентка Європейської комісії та президент Європейської ради також візьмуть участь у зустрічі, тому що є багато чого обговорити з погляду того, як підтримати українську економіку", – додав він.

Раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться в середу з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей можуть бути можливі формати "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.