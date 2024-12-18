Рютте приоткрыл занавес неформальной встречи с лидерами, в частности Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что его встреча с европейскими лидерами, среди которых также есть Владимир Зеленский, будет касаться усиления Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с литовским президентом Гитанаусом Науседой в Брюсселе в среду, 18 декабря, сообщает "Европейская правда".

Рютте рассказал, что идея встречи с Зеленским возникла ввиду того, что украинский лидер должен был приехать в Брюссель на саммит Европейского совета, который стартует 19 декабря.

"И мы подумали, что было бы хорошо устроить ужин для нас двоих. Поэтому мы сделаем это сегодня вечером, чтобы обсудить все, что связано с Украиной по состоянию на сегодня, и как мы можем сделать все возможное, чтобы она была в сильной позиции до того дня, когда решит начать переговоры с россиянами о том, как положить конец всему этому", – добавил он.

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Генсек Альянса отметил, что учитывая присутствие других лидеров в Брюсселе "было бы правильно пригласить нескольких из них на эту встречу, чтобы обсудить, в частности, две вещи".

Первая вещь, по словам Рютте, – это предоставление Украине большего количества средств противовоздушной обороны и других вооружений, в частности систем Patriot.

"А во-вторых, обсудить экономику. Именно поэтому президент Европейской комиссии и президент Европейского совета также примут участие во встрече, потому что есть много чего обсудить с точки зрения того, как поддержать украинскую экономику", – добавил он.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится в среду с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, который также решил собрать на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров ряда европейских стран.

СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть возможные форматы "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.