Британія готує пакет військової допомоги Україні на $286 млн

Велика Британія готує пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву міністра оборони країни Джона Гілі, передає "Європейська правда".

Як цитує агентство, Гілі заявив, що "хоробрі люди України продовжують перевершувати всі очікування своєю незламною силою духу".

"Але вони не можуть зробити це самі – саме тому Велика Британія посилить наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – акцентував він.

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Зазначається, що до переліку допомоги входить:

92 мільйони фунтів стерлінгів (близько $116 млн) на засоби для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.

68 млн фунтів стерлінгів (близько $85,5 млн) на засоби протиповітряної оборони, включно із радарами, наземними засобами для приманки і системами радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

26 млн фунтів стерлінгів (близько $32,7 млн) на надання підтримки та запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.

39 млн фунтів стерлінгів (близько $49 млн) призначені на надання понад тисячі систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних Сил України.

Окрім цього, Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових тренувань.

Зазначимо, в інтерв’ю Укрінформу, Гілі заявив, що "прямо зараз" Британія посилює військову допомогу Україні новим пакетом, "в який входять морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерія".

"Також ми розробляємо плани спільно з вашим оборонним керівництвом на весь 2025 рік", – сказав він.

17 грудня Сполучене Королівство оголосило про виділення 35 млн фунтів стерлінгів на термінову підтримку для української енергосистеми та найбільш вразливих категорій населення.

Також того ж дня Британія розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії.