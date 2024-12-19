Британия готовит пакет военной помощи Украине на $286 млн

Великобритания готовит пакет военной помощи Украине общей стоимостью в $286 млн.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона Гили, передает "Европейская правда".

Как цитирует агентство, Гили заявил, что "храбрые люди Украины продолжают превосходить все ожидания своей несокрушимой силой духа".

"Но они не могут сделать это сами – именно поэтому Великобритания усилит наше международное лидерство в отношении Украины в течение 2025 года", – акцентировал он.

Реклама:

Отмечается, что в перечень помощи входит:

92 миллиона фунтов стерлингов (около $116 млн) на средства для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.

68 млн фунтов стерлингов (около $85,5 млн) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 млн фунтов стерлингов (около $32,7 млн) на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.

39 млн фунтов стерлингов (около $49 млн) предназначены на предоставление более тысячи систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных тренировок.

Отметим, в интервью Укринформу, Гили заявил, что "прямо сейчас" Британия усиливает военную помощь Украине новым пакетом, "в который входят морские беспилотники, средства противовоздушной обороны и артиллерия".

"Также мы разрабатываем планы совместно с вашим оборонным руководством на весь 2025 год", – сказал он.

17 декабря Соединенное Королевство объявило о выделении 35 млн фунтов стерлингов на срочную поддержку для украинской энергосистемы и наиболее уязвимых категорий населения.

Также в тот же день Великобритания расширила санкции против "теневого флота" России.