Президент Литви до ЄС: Досить бути клубом нескінченних дискусій

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ЄС повинен взяти на себе відповідальність за свій захист і перейти від нескінченних дискусій до рішень, у тому числі і щодо України.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Президент Литви вважає, що ЄС погано справляється із завданням допомогти Україні здобути сильнішу позицію перед потенційними переговорами з РФ.

"Багато обіцянок, але не так багато обіцянок, яких ми змогли дотриматися", – зазначив Науседа.

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"Наша військова підтримка України на словах гарна, але не в реальному житті.

Ситуація справді складна, і ми повинні бути чесні самі з собою, але ми повинні припинити бути клубом нескінченних дискусій, ми повинні стати справжнім глобальним стратегічним гравцем", – заявив він.

На думку президента Литви, ЄС може перетворитися на такого гравця у разі прийняття рішень замість постійного говоріння.

Науседа також скептично ставиться до ідеї мирних переговорів з Росією на нинішньому етапі війни, коли Росія перебуває в сильній позиції.