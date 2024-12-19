Президент Литвы к ЕС: Хватит быть клубом бесконечных дискуссий

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ЕС должен взять на себя ответственность за свою защиту и перейти от бесконечных дискуссий к решениям, в том числе и по Украине.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Президент Литвы считает, что ЕС плохо справляется с задачей помочь Украине получить более сильную позицию перед потенциальными переговорами с РФ.

"Много обещаний, но не так много обещаний, которые мы смогли сдержать", – отметил Науседа.

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"Наша военная поддержка Украины на словах хороша, но не в реальной жизни.

Ситуация действительно сложная, и мы должны быть честны сами с собой, но мы должны прекратить быть клубом бесконечных дискуссий, мы должны стать настоящим глобальным стратегическим игроком", – заявил он.

По мнению президента Литвы, ЕС может превратиться в такого игрока в случае принятия решений вместо постоянных разглагольствований.

Науседа также скептически относится к идее мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе войны, когда Россия находится в сильной позиции.