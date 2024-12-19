Ніяких "мирних угод" із Росією у 2022 році Україна не підписувала – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що заяви російської пропаганди про нібито існування "угод", які Україна підписала після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, не відповідають дійсності.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що так званих "Стамбульських угод", на які часто посилається російська пропаганда і зокрема Владімір Путін, "ніколи не існувало".

"Був ультиматум Російської Федерації в перший же день (великої війни. – Ред.) – окупація нашої держави у 2022 році. І їхні "гонци" по різних напрямках, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму", – додав він.

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Президент додав, що Україна тоді не погодилась на російський ультиматум, і після цього Москва спробувала "робити наступні кроки, десь помʼякшувати позиції свого ультиматуму".

"Це були зустрічі і в Білорусі, і в Туреччині. І всі ці зустрічі вони назвали "Стамбульськими угодами". Україна нічого не підписувала. Ніяких угод не існувало. Була відповідь на ультиматум Російської Федерації", – підсумував Зеленський.

За останній рік російська пропаганда неодноразово посилалась на міфічні "Стамбульські угоди", які насправді є набором кремлівських вимог – від скорочення армії України до заборони її членства в НАТО.

Серед іншого, росіяни звинувачували Захід у нібито "зриві" підписання цієї "мирної угоди".

Уже колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи зміст російських ультиматумів, висловив подив і обурення тим, що обговорення про "завершення війни" часто сфокусовані на тому, на які поступки могла б піти Україна задля миру.