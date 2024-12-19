Никаких "мирных соглашений" с Россией в 2022 году Украина не подписывала – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что заявления российской пропаганды о якобы существовании "соглашений", которые Украина подписала после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что так называемых "Стамбульских соглашений", на которые часто ссылается российская пропаганда и, в частности, Владимир Путин, "никогда не существовало".

"Был ультиматум Российской Федерации в первый же день (большой войны. – Ред.) – оккупация нашего государства в 2022 году. И их "гонцы" по разным направлениям, используя различные источники, показывали нам детали этого ультиматума", – добавил он.

Реклама:

Президент добавил, что Украина тогда не согласилась на российский ультиматум, и после этого Москва попыталась "делать следующие шаги, где-то смягчать позиции своего ультиматума".

"Это были встречи и в Беларуси, и в Турции. И все эти встречи они назвали "Стамбульскими соглашениями". Украина ничего не подписывала. Никаких соглашений не существовало. Был ответ на ультиматум Российской Федерации", – подытожил Зеленский.

За последний год российская пропаганда неоднократно ссылалась на "Стамбульские соглашения", которые на самом деле являются набором кремлевских требований – от сокращения армии Украины до запрета ее членства в НАТО.

Среди прочего, россияне обвиняли Запад в якобы "срыве" подписания этого мифического "мирного соглашения".

Уже бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя содержание российских ультиматумов, выразил удивление и возмущение тем, что обсуждения о "завершении войны" часто сфокусированы на том, на какие уступки могла бы пойти Украина ради мира.