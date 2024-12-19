Як Франція створила прецедент позбавлення волі свого колишнього президента

Уперше колишнього главу французької держави засуджено до реального терміну позбавлення (або обмеження) волі.

Експрезидента Франції Ніколя Саркозі остаточно засудили до трьох років позбавлення волі (з них два роки умовно) за "корупцію" і "торгівлю впливом" у так званій "справі про прослуховування".

У середу, 18 грудня, вердикт Апеляційного суду, ухвалений у травні 2023 року, затвердила найвища судова інстанція Франції – Касаційний суд.

Один рік "реального" позбавлення волі, до якого засуджено експрезидента, він відбуватиме у себе вдома з електронним браслетом і обмеженнями на переміщення.

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Однак цим неприємності експрезидента Франції, відомого своєю дружбою з Путіним, не обмежуються, йдеться в статті Radio France Internationale Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі. Далі – стислий її виклад.

У середу, 18 грудня, Касаційний суд Франції остаточно затвердив обвинувальний вирок, ухвалений Ніколя Саркозі у "справі про прослуховування", порушеній 2014 року завдяки прослуховуванню телефонних розмов експрезидента з його адвокатом Тьєррі Ерцогом.

Перша інстанція винесла вердикт 2021 року. У травні 2023-го вирок, оскаржений експрезидентом, підтвердив Апеляційний суд.

Це рішення Саркозі оскаржив у вищій і останній інстанції – Касаційному суді, який і поставив фінальну крапку в судовому процесі.

Саркозі разом із двома іншими обвинуваченими – своїм колишнім адвокатом Тьєррі Ерцогом і експомічником генпрокурора при Касаційному суді Жильбером Азібером – остаточно засудили за корупцію і торгівлю впливом.

Усім трьом призначили однакове основне покарання: три роки позбавлення волі (з них два роки умовно) з відбуванням річного терміну за місцем проживання з електронним браслетом.

Ніколя Саркозі також заборонено протягом трьох років голосувати, висувати свою кандидатуру на виборах або обіймати посади в системі юстиції.

Оскільки 28 січня Саркозі виповниться 70 років, він зможе, відповідно до закону, подати прохання про умовно-дострокове звільнення до того, як відбуде половину терміну (таке право передбачене для засуджених, старших за 70 років).

Клопотання про умовно-дострокове звільнення може бути подане на найпершій зустрічі з суддею з виконання покарань або пізніше.

Воно буде розглянуте, але не обов'язково задоволене, зазначають юристи.

Ніколя Саркозі став першим експрезидентом Франції, який особисто постав перед судом. Нагадаємо, що 2011 року експрезидента Жака Ширака засуджували до умовного ув'язнення за фінансові порушення, однак вирок було винесено за відсутності колишнього глави держави.

Однак є ще важливіший прецедент – уперше експрезидента Франції засудили (хоч і формально) до реального терміну.

І не виключено, що вже найближчим часом щодо Саркозі ухвалять вироки і в інших справах.

Остаточний вирок у "справі про прослуховування" ухвалено незадовго до початку 6 січня іншого кримінального процесу щодо експрезидента Саркозі.

Він має постати перед судом у Парижі у справі про ймовірне фінансування режимом Муаммара Каддафі президентської кампанії 2007 року.

Саркозі загрожує 10 років позбавлення волі за статтями про пасивну корупцію, незаконне фінансування виборчої кампанії, злочинну змову і приховування незаконного привласнення державних коштів Лівії.

А на найближчу ж осінь у Саркозі призначена апеляція ще в одній справі – про "незаконне фінансування" президентської виборчої кампанії 2012 року.

І нарешті, серед безлічі інших політико-фінансових скандалів, до яких так чи інакше "причетний" ексглава французької держави, є і справа про "російські гроші", яка поки що перебуває на стадії попереднього розслідування.

Докладніше – в статті Radio France Internationale Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі.