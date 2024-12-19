Как Франция создала прецедент лишения свободы своего бывшего президента

Впервые бывший глава французского государства приговорен к реальному сроку лишения (или ограничения) свободы.

Экс-президента Франции Николя Саркози окончательно приговорили к трем годам лишения свободы (из них два года условно) за "коррупцию" и "торговлю влиянием" по так называемому "делу о прослушке".

В среду, 18 декабря, вердикт Апелляционного суда, принятый в мае 2023 года, утвердила высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд.

Один год "реального" лишения свободы, к которому приговорен экс-президент, он будет отбывать у себя дома с электронным браслетом и ограничениями на перемещение.

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Однако этим неприятности экс-президента Франции, известного своей дружбой с Путиным, не ограничиваются, говорится в статье Radio France Internationale Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози. Далее – краткое ее изложение.

В среду, 18 декабря, Кассационный суд Франции окончательно утвердил обвинительный приговор, вынесенный Николя Саркози по "делу о прослушивании", возбужденному в 2014 году благодаря прослушиванию телефонных разговоров экс-президента с его адвокатом Тьерри Эрцогом.

Первая инстанция вынесла вердикт в 2021 году. В мае 2023-го приговор, обжалованный экс-президентом, подтвердил Апелляционный суд.

Это решение Саркози обжаловал в высшей и последней инстанции – Кассационном суде, который и поставил финальную точку в судебном процессе.

Саркози вместе с двумя другими обвиняемыми – своим бывшим адвокатом Тьерри Эрцогом и экс-помощником генпрокурора при Кассационном суде Жильбером Азибером – окончательно осудили за коррупцию и торговлю влиянием.

Всем троим назначили одинаковое основное наказание: три года лишения свободы (из них два года условно) с отбыванием годичного срока по месту жительства с электронным браслетом.

Николя Саркози также запрещено в течение трех лет голосовать, выдвигать свою кандидатуру на выборах или занимать должности в системе юстиции.

Поскольку 28 января Саркози исполнится 70 лет, он сможет, согласно закону, подать прошение об условно-досрочном освобождении до того, как отбудет половину срока (такое право предусмотрено для осужденных старше 70 лет).

Ходатайство об условно-досрочном освобождении может быть подано на самой первой встрече с судьей по исполнению наказаний или позже.

Оно будет рассмотрено, но не обязательно удовлетворено, отмечают юристы.

Николя Саркози стал первым экс-президентом Франции, который лично предстал перед судом. Напомним, что в 2011 году экс-президента Жака Ширака приговаривали к условному заключению за финансовые нарушения, однако приговор был вынесен в отсутствие бывшего главы государства.

Однако есть еще более важный прецедент – впервые экс-президента Франции приговорили (хоть и формально) к реальному сроку.

И не исключено, что уже в ближайшее время в отношении Саркози вынесут приговоры и по другим делам.

Окончательный приговор по "делу о прослушке" вынесен незадолго до начала 6 января другого уголовного процесса в отношении экс-президента Саркози.

Он должен предстать перед судом в Париже по делу о возможном финансировании режимом Муаммара Каддафи президентской кампании 2007 года.

Саркози грозит 10 лет лишения свободы по статьям о пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, преступном сговоре и сокрытии незаконного присвоения государственных средств Ливии.

А на ближайшую же осень у Саркози назначена апелляция еще по одному делу – о "незаконном финансировании" президентской избирательной кампании 2012 года.

И наконец, среди множества других политико-финансовых скандалов, к которым так или иначе "причастен" экс-глава французского государства, есть и дело о "российских деньгах", которое пока находится на стадии предварительного расследования.

Подробнее – в статье Radio France Internationale Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.