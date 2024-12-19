Финляндия в прогнозе ситуации с безопасностью до 2030 года пишет об "эре готовности"

В представленном Министерством обороны Финляндии докладе с прогнозом ситуации безопасности для страны в следующие 5 лет говорится, что они должны стать "эрой готовности" в вопросах обороны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Доклад с прогнозом ситуации безопасности для Финляндии до 2030 года представил министр обороны Антти Хяккянен. Документ ждали с повышенным интересом, поскольку это первый пятилетний прогноз при членстве Финляндии в НАТО и после начала полномасштабной войны России против Украины.

В докладе говорится, что ситуация с безопасностью в целом угрожающая и непредсказуемая и может быстро ухудшиться. Россию называют долгосрочной угрозой и для Финляндии, имеющей с ней более 1200 км сухопутной границы, и для Европы в целом.

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"Быстрых изменений к лучшему не стоит ожидать, даже если активная фаза боевых действий в Украине завершится. Россия остается для нас ключевой угрозой безопасности, и опасным фактором является то, что Россия усиливает сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и Китаем", – отметил министр.

Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО угроза войны стала меньше.

В докладе отмечают, что конфронтация между Россией и Западом становится особенно видимой в регионе вокруг Финляндии в различных формах, в частности речь идет о внимании к критической инфраструктуре. Также наблюдают попытки Китая усилить свое влияние в Финляндии.

Министр обороны заявил, что ближайшие годы должны стать "эрой подготовки", или "эрой готовности" – Финляндии нужно будет всесторонне усиливать свои оборонительные способности, в частности сухопутную компоненту, что потребует больших инвестиций. Он отметил, что в войско начинают внедрять новейшие беспилотные технологии.

Министр констатировал, что для Финляндии будет оставаться важным поддержание большого резерва, подготовку которого будет обеспечивать срочная служба. По его мнению, нужны определенные реформы для того, чтобы меньше юношей не завершали прохождение службы из-за неготовности к такому уровню физических нагрузок – например, ввести несколько категорий по уровню физической подготовки и организовать предварительную физическую подготовку перед самым призывом.

Он также отметил, что в армию следует привлекать больше женщин, но на добровольных началах.

Текущие расходы Финляндии на оборону составляют 2,4% ВВП.

Напомним, в Финляндии началась дискуссия о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин.

Финский премьер Петтери Орпо недавно комментировал, что не считает небезосновательными опасения относительно того, что Финляндии придется воевать, но убежден, что страна готова к такому сценарию.