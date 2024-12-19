Глава розвідки Естонії: Завдання НАТО на ще 10-20 років – стримувати Росію

Генеральний директор зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін допускає, що НАТО потрібно буде стримувати Росію протягом наступних десяти-двадцяти років.

Про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Росін пояснив, що стримування Росії буде завданням НАТО "на найближчі 10-20 років", щоб у неї "не виникало дурних ідей вторгнутись у Захід у військовому плані".

"Я думаю, що це можливо, але потрібно, щоб Захід серйозно поставився до цього питання, і щоб ми інвестували (в оборону. – Ред.)", – додав він.

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Також, звернув увагу керівник естонської розвідки, військові плани НАТО і і держав-членів повинні викликати довіру, бути реальними і підкріпленими реальними ресурсами в плані військ і боєприпасів.

"Якщо ми виконаємо наше домашнє завдання належним чином, тоді ми зможемо стримувати Росію", – вважає Росін.

Він також припускає, що Москва і далі "намагатиметься обмежити діяльність НАТО, інфраструктуру НАТО і присутність військ поблизу Росії", зокрема на східному фланзі.

Північноатлантичний Альянс оголосив Росію однією зі своїх головних загроз після російського повномасштабного вторгнення в Україну, а посадовці НАТО та його держав-членів вважають реальною загрозу нападу російських сил.

Нещодавно Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

А генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.