Генеральный директор внешней разведки Эстонии Каупо Росин допускает, что НАТО нужно будет сдерживать Россию в течение следующих десяти-двадцати лет.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Росин пояснил, что сдерживание России будет задачей НАТО "на ближайшие 10-20 лет", чтобы у нее "не возникало глупых идей вторгнуться на Запад в военном плане".

"Я думаю, что это возможно, но нужно, чтобы Запад серьезно отнесся к этому вопросу, и чтобы мы инвестировали (в оборону. – Ред.)", – добавил он.

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Также, обратил внимание руководитель эстонской разведки, военные планы НАТО и и государств-членов должны вызывать доверие, быть реальными и подкрепленными реальными ресурсами в плане войск и боеприпасов.

"Если мы выполним наше домашнее задание должным образом, тогда мы сможем сдерживать Россию", – считает Росин.

Он также предполагает, что Москва и дальше "будет пытаться ограничить деятельность НАТО, инфраструктуру НАТО и присутствие войск вблизи России", в частности на восточном фланге.

Североатлантический Альянс объявил Россию одной из своих главных угроз после российского полномасштабного вторжения в Украину, а чиновники НАТО и его государств-членов считают реальной угрозу нападения российских сил.

Недавно Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

А генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца считает, что российская армия, воюя против украинских Сил обороны, которые подготовлены и оснащены другими странами, оттачивает свою способность воевать с Западом в будущем.