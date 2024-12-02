Байден помиловал своего сына Хантера

Американский президент Джо Байден подписал помилование для своего сына Хантера Байдена, которого осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также налоговые нарушения.

Об этом американский лидер сообщил в официальном заявлении, обнародованном Белым домом, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 1 декабря, Байден подписал помилование для своего сына. Он акцентировал, что со дня, как он вступил в должность президента США, говорил, что "не будет вмешиваться в процесс принятия решений Министерством юстиции.

"И я сдержал свое слово, даже когда видел, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют", – акцентировал он.

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По словам американского президента, дело Хантера не содержит отягчающих факторов. И за то, что люди не так заполнили заявление на покупку оружия, их почти никогда не привлекают к суду, отметил Джо Байден.

"Тем, кто опоздал с уплатой налогов из-за серьезной зависимости, но впоследствии оплатил их с процентами и штрафными санкциями, обычно выносится неуголовное решение. Понятно, что с Хантером поступили иначе", – пишет он.

Действующий глава Белого дома подчеркнул, что обвинения были выдвинуты лишь после того, как несколько политических оппонентов в Конгрессе "инспирировали это, чтобы атаковать меня и выступить против моего избрания".

Он акцентировал, что "ни один разумный человек" в этом случае не сможет прийти к другому выводу, кроме того, что Хантер был выбран для такого преследования только потому, что является его сыном.

Байден отметил, что на протяжении всей карьеры придерживался простого принципа: говорить американскому народу правду – и люди будут судить справедливо.

"Вот правда: я верю в систему правосудия. Но когда я боролся с этим, я также считаю, что грубая политика инфицировала этот процесс, что привело к судебной ошибке. И когда я принял решение в эти выходные, не было смысла затягивать дальше. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению", – подытожил он.

Напомним, сыну президента США инкриминировали три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

По материалам обвинения, Байден-младший в течение четырех лет не уплатил $1,4 млн налогов с доходов, которые получал от иностранных компаний.

В "налоговом" деле появился также эпизод, согласно которому Байден-младший получил деньги от сомнительного румынского бизнесмена якобы для лоббирования его интересов.

Это дело было близко к закрытию в прошлом году, когда прокуроры и защита предварительно договорились о сделке, в рамках которой Хантер Байден признал бы вину, но с него сняли бы уголовные обвинения.

Но это соглашение отклонила судья, после чего сыну президента США предъявили уголовные обвинения по двум отдельным делам – в отношении неуплаты налогов и незаконного владения оружием.

В июне Хантера Байдена признали виновным по обвинениям в отношении владения оружием.

Вынесение приговоров по этим делам было назначено на 12 и 16 декабря.