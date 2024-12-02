Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини про бої в Сирії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої йшлося, зокрема, про нове загострення ситуації в Сирії, де поновились бої між повстанцями і силами режиму Башара Асада.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен і Фідан обговорили необхідність деескалації та захисту цивільних осіб та інфраструктури в Алеппо та інших місцях.

"Вони також обговорили поточні гуманітарні зусилля в Газі та необхідність припинення війни і звільнення всіх заручників", – йдеться у заяві.

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Сирійська влада оголосила 30 листопада про "тимчасове виведення військ" із міста Алеппо на північному заході країни для підготовки контрнаступу проти повстанців.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили із спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.