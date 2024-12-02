Блинкен поговорил с главой МИД Турции о боях в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого речь шла, в частности, о новом обострении ситуации в Сирии, где возобновились бои между повстанцами и силами режима Башара Асада.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Блинкен и Фидан обсудили необходимость деэскалации и защиты гражданских лиц и инфраструктуры в Алеппо и других местах.

"Они также обсудили текущие гуманитарные усилия в Газе и необходимость прекращения войны и освобождения всех заложников", – говорится в заявлении.

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Сирийские власти объявили 30 ноября о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.