Сійярто приїхав в Москву до Лаврова і повторив свою мантру про "мир"
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 14:38 —
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 2 грудня, прибув до Москви на переговори зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим.
Про це Сійярто написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи свій вояж до Москви, Сійярто зазначив, що "Угорщина – на стороні миру".
Він повторив численні заяви представників угорської влади про те, що "війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", а розрив відносин РФ унеможливлює це.
Він додав, що Угорщина "підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії".
Також варто зазначити, що у межах самопроголошеної "мирної місії" прем’єр Угорщини Віктор Орбан на початку липня з’їздив до Москви та побалакав із Владіміром Путіним, викликавши гостре обурення в ЄС.
На початку вересня він анонсував нові "миротворчі" кроки.