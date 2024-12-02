Сійярто приїхав в Москву до Лаврова і повторив свою мантру про "мир"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 2 грудня, прибув до Москви на переговори зі своїм російським колегою Сергеєм Лавровим.

Про це Сійярто написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи свій вояж до Москви, Сійярто зазначив, що "Угорщина – на стороні миру".

Петер Сійярто/Facebook

Він повторив численні заяви представників угорської влади про те, що "війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", а розрив відносин РФ унеможливлює це.

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Він додав, що Угорщина "підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії".

Також варто зазначити, що у межах самопроголошеної "мирної місії" прем’єр Угорщини Віктор Орбан на початку липня з’їздив до Москви та побалакав із Владіміром Путіним, викликавши гостре обурення в ЄС.

На початку вересня він анонсував нові "миротворчі" кроки.