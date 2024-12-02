Сийярто приехал в Москву к Лаврову и повторил свою мантру о "мире"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 2 декабря, прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом Сийярто написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Комментируя свой вояж в Москву, Сийярто отметил, что "Венгрия – на стороне мира".

Петер Сийярто/Facebook

Он повторил многочисленные заявления представителей венгерской власти о том, что "война в Украине не может быть решена на поле боя, и решение должно быть найдено за столом переговоров", а разрыв отношений РФ делает это невозможным.

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Он добавил, что Венгрия "поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии".

Также стоит отметить, что в рамках самопровозглашенной "мирной миссии" премьер Венгрии Виктор Орбан съездил в Москву и пообщался с Владимиром Путиным, вызвав острое возмущение в ЕС.

В начале сентября он анонсировал новые "миротворческие" шаги.