Президент Фінляндії поговорив з прозахідною президенткою Грузії і висловив підтримку протестам

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, та висловив підтримку грузинам, які вийшли на протести за європейське майбутнє для своєї країни.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Стубб розповів, що провів "термінове обговорення" із Зурабішвілі щодо останніх подій у Грузії.

An urgent discussion with President @Zourabichvili_S on the situation in Georgia.



The Georgian Dream Party has announced that it will freeze the country's EU path. This is a radical change from the previous policy, which was based on the country's constitution. The nationwide…

