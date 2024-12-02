Президент Фінляндії поговорив з прозахідною президенткою Грузії і висловив підтримку протестам

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, та висловив підтримку грузинам, які вийшли на протести за європейське майбутнє для своєї країни.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Стубб розповів, що провів "термінове обговорення" із Зурабішвілі щодо останніх подій у Грузії.

An urgent discussion with President @Zourabichvili_S on the situation in Georgia.



The Georgian Dream Party has announced that it will freeze the country's EU path. This is a radical change from the previous policy, which was based on the country's constitution. The nationwide… Реклама: December 2, 2024

Він зауважив, що оголошення керівної партії "Грузинська мрія" про замороження євроінтеграції позначає радикальний розворот від попередньої політики.

"Загальнонаціональні протести демонструють сильні прагнення грузинського народу до продовження європейського курсу країни. Їхні протести не мають бути придушені. Фінляндія підтримує грузинський народ", – написав Александер Стубб.

За даними ЗМІ, Євросоюз може розглянути запровадження санкцій проти членів керівної партії Грузії "Грузинська мрія", які відповідальні за накази щодо придушення протестів.

Три країни Балтії вже анонсували національні санкції проти організаторів розгону протестів у Грузії.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають масштабні протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями. На ранок заявили, що загальна кількість затриманих за дні активних протестів перевищила 200 осіб.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".