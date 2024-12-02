Президент Финляндии поговорил с прозападным президентом Грузии и выразил поддержку протестам

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и выразил поддержку грузинам, которые вышли на протесты за европейское будущее для своей страны.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Стубб рассказал, что провел "срочное обсуждение" с Зурабишвили относительно последних событий в Грузии.

An urgent discussion with President @Zourabichvili_S on the situation in Georgia.



The Georgian Dream Party has announced that it will freeze the country's EU path. This is a radical change from the previous policy, which was based on the country's constitution. The nationwide… Реклама: December 2, 2024

Он отметил, что объявление правящей партии "Грузинская мечта" о замораживании евроинтеграции обозначает радикальный разворот от предыдущей политики.

"Общенациональные протесты демонстрируют сильные стремления грузинского народа к продолжению европейского курса страны. Их протесты не должны быть подавлены. Финляндия – рядом с грузинским народом", – написал Александер Стубб.

По данным СМИ, Евросоюз может рассмотреть введение санкций против членов правящей партии Грузии "Грузинская мечта", которые ответственны за приказы по подавлению протестов.

Три страны Балтии уже анонсировали национальные санкции против организаторов разгона протестов в Грузии.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются масштабные протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями. На утро заявили, что общее количество задержанных за дни активных протестов превысило 200 человек.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".