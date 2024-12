Президент Финляндии поговорил с прозападным президентом Грузии и выразил поддержку протестам

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, и выразил поддержку грузинам, которые вышли на протесты за европейское будущее для своей страны.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Стубб рассказал, что провел "срочное обсуждение" с Зурабишвили относительно последних событий в Грузии.

An urgent discussion with President @Zourabichvili_S on the situation in Georgia.



The Georgian Dream Party has announced that it will freeze the country's EU path. This is a radical change from the previous policy, which was based on the country's constitution. The nationwide…

