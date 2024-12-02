Количество погибших от шторма "Бора" в Греции возросло до трех

На полуострове Халкидики на севере Греции после прохождения шторма "Бора" найден мертвым мужчина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Местные СМИ сообщают, что автомобиль мужчины перевернулся и упал в кювет, когда он пытался избежать падения камней, вызванного оползнями, вызванными сильным дождем.

По сообщению государственной телерадиокомпании ERT, мужчина, тело которого было обнаружено в понедельник утром, вероятно, умер от переохлаждения после того, как был заблокирован в своем автомобиле без помощи в течение по меньшей мере восьми часов.

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Его личность пока не раскрыта.

Эта смерть увеличивает общее количество жертв шторма до трех. Два человека погибли на выходных, когда шторм пронесся над островом Лемнос в северной части Эгейского моря.

Проливные дожди нанесли значительный ущерб на Халкидиках, особенно в Ситонии, второй части полуострова. Дома, подвалы и магазины были затоплены, дороги превратились в реки, а селевые потоки с обломками сделали дороги непроходимыми для водителей.

В полночь жители этого района получили экстренное оповещение через службу 112, в котором рекомендовалось воздержаться от поездок между Порто-Куфо и Неос Мармарас из-за сложных погодных условий и повреждения дорожной сети.

В прошлом месяце проливные дожди накрыли Испанию, в результате чего погибли более 220 человек.