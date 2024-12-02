"Звичні засоби не рятують": у фінській Лапландії водії застрягли у дорозі через крижаний дощ
Через крижаний дощ деякі дороги у фінській Лапландії стали вкрай небезпечними, перетворившись на "ковзанку", а водії застрягли у дорозі на багато годин.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Дорожні умови різко погіршилися вранці у понеділок. Особливо складна ситуація на дорозі, що сполучає головне місто регіону Рованіємі з північнішим Соданкюля – вкрита тонким шаром льоду дорога перетворилась на суцільну ковзанку, яку зверху продовжив поливати крижаний дощ.
В місцевому управлінні служби обслуговування автодоріг кажуть, що стандартні засоби боротьби з ожеледицею за цієї погоди не працюють. Техніку, що посипає дороги піском, вивели на роботу ще звечора.
"Коли продовжує дощити, пісок залишається на поверхні дороги зовсім короткий час. Звісно, пісок зменшує ковзання, але коли дощ продовжується, його змиває з дороги… За таких умов нам потрібні були би одночасно сотні машин для розсипання піску, але у такій кількості їх немає", – розповів Маркку Рііпі, представник обслуговуючої служби.
У кількох випадках технічні машини самі через ожеледь втратили керованість і з’їхали з дороги. У службах кажуть, що давно не пригадують настільки небезпечної ожеледі.
Громадянам порадили нікуди не їхати, якщо це можливо, а якщо поїздка необхідна – використовувати на авто ланцюги від ковзання і рухатись не швидше 30 км/год.
Деякі водії, у яких журналісти взяли коментарі, кажуть, що їхати можливо лише на мінімальній швидкості одразу за технічною машиною, що розсипає пісок. Деякі провели більше 10 годин у дорозі, яка за нормальних умов займає півтори години.
У Рованіємі через умови на дорозі скасували більшість рейсів шкільних автобусів, якими щоденно користуються близько 1200 дітей і студентів.
Минулого тижня у низці районів довкола фінського міста Тампере сталися підтоплення після сильних дощів і танення снігу.
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