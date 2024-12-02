"Звичні засоби не рятують": у фінській Лапландії водії застрягли у дорозі через крижаний дощ

Через крижаний дощ деякі дороги у фінській Лапландії стали вкрай небезпечними, перетворившись на "ковзанку", а водії застрягли у дорозі на багато годин.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Дорожні умови різко погіршилися вранці у понеділок. Особливо складна ситуація на дорозі, що сполучає головне місто регіону Рованіємі з північнішим Соданкюля – вкрита тонким шаром льоду дорога перетворилась на суцільну ковзанку, яку зверху продовжив поливати крижаний дощ.

В місцевому управлінні служби обслуговування автодоріг кажуть, що стандартні засоби боротьби з ожеледицею за цієї погоди не працюють. Техніку, що посипає дороги піском, вивели на роботу ще звечора.

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"Коли продовжує дощити, пісок залишається на поверхні дороги зовсім короткий час. Звісно, пісок зменшує ковзання, але коли дощ продовжується, його змиває з дороги… За таких умов нам потрібні були би одночасно сотні машин для розсипання піску, але у такій кількості їх немає", – розповів Маркку Рііпі, представник обслуговуючої служби.

У кількох випадках технічні машини самі через ожеледь втратили керованість і з’їхали з дороги. У службах кажуть, що давно не пригадують настільки небезпечної ожеледі.

Громадянам порадили нікуди не їхати, якщо це можливо, а якщо поїздка необхідна – використовувати на авто ланцюги від ковзання і рухатись не швидше 30 км/год.

Деякі водії, у яких журналісти взяли коментарі, кажуть, що їхати можливо лише на мінімальній швидкості одразу за технічною машиною, що розсипає пісок. Деякі провели більше 10 годин у дорозі, яка за нормальних умов займає півтори години.

У Рованіємі через умови на дорозі скасували більшість рейсів шкільних автобусів, якими щоденно користуються близько 1200 дітей і студентів.

Минулого тижня у низці районів довкола фінського міста Тампере сталися підтоплення після сильних дощів і танення снігу.

У Греції внаслідок шторму "Бора" минулими вихідними загинули троє людей.