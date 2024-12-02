"Обычные средства не спасают": в финской Лапландии дороги непроездные из-за ледяного дождя

Из-за ледяного дождя некоторые дороги в финской Лапландии стали крайне опасными, превратившись в "каток", а водители застряли в дороге на много часов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Дорожные условия резко ухудшились утром в понедельник. Особенно сложная ситуация на дороге, соединяющей главный город региона Рованиеми с более северным Соданкюля – покрытая тонким слоем льда дорога превратилась в сплошной каток, который сверху продолжил поливать ледяной дождь.

В местном управлении службы обслуживания автодорог говорят, что стандартные средства борьбы с гололедом при этой погоде не работают. Технику, которая посыпает дороги песком, вывели на работу еще с вечера.

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"Когда продолжает дождик, песок остается на поверхности дороги совсем короткое время. Конечно, песок уменьшает скольжение, но когда дождь продолжается, его смывает с дороги... При таких условиях нам нужны были бы одновременно сотни машин для рассыпания песка, но в таком количестве их нет", – рассказал Маркку Риипи, представитель обслуживающей службы.

В нескольких случаях технические машины сами из-за гололеда потеряли управляемость и съехали с дороги. В службах говорят, что давно не припоминают столь опасного гололеда.

Гражданам посоветовали никуда не ехать, если это возможно, а если поездка необходима – использовать на авто цепи от скольжения и двигаться не быстрее 30 км/ч.

Некоторые водители, у которых журналисты взяли комментарии, говорят, что ехать возможно только на минимальной скорости сразу за технической машиной, которая рассыпает песок. Некоторые провели более 10 часов в дороге, которая при нормальных условиях занимает полтора часа.

В Рованиеми из-за условий на дороге отменили большинство рейсов школьных автобусов, которыми ежедневно пользуются около 1200 детей и студентов.

На прошлой неделе в ряде районов вокруг финского города Тампере произошли подтопления после сильных дождей и внезапного таяния снега.

В Греции в результате шторма "Бора" в минувшие выходные погибли три человека.