Швеція більше не фінансуватиме Агентство з надання допомоги палестинським біженцям

У п’ятницю, 20 грудня, у Швеції заявили, що припиняють підтримку Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Про це заявив міністр розвитку Беньямін Дуса у інтерв’ю TV4, передає "Європейська правда".

Як заявив швецький міністр, країна більше не фінансуватиме Агентство ООН у справах палестинських біженців і планує замість цього надавати гуманітарну допомогу Газі іншими каналами.

Він зазначив, що це рішення було прийнято після того, як Ізраїль вирішив заборонити діяльність організації, що викликало критику шведського уряду.

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Водночас Дуса стверджує, що це полегшить доступ до допомоги.

"Ми також збільшуємо гуманітарну допомогу для Гази на 400 млн шведських крон, довівши загальну суму до 800 млн шведських крон", – зазначив він.

Також він акцентував, що існують також політичні причини для припинення співпраці Швеції з UNRWA, але найголовніша причина такого рішення полягає в тому, що буде важче отримувати допомогу через UNRWA, коли Ізраїль розірве співпрацю з ним.

На початку листопада писали, що адміністрація Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Обидва звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час бойових дій в Газі.