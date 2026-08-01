Університет у Литві розслідує ймовірний плагіат у докторській дисертації прем’єра

Університет управління та економіки ISM у Литві проведе розслідування щодо можливого порушення академічної етики прем’єр-міністром Міндаугасом Сінкявічюсом.

Як повідомляє LRT, про це навчальний заклад проінформував у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Університет зазначив, що його Комітет з етики ухвалив рішення розглянути скаргу, надіслану Офісом омбудсмена з питань академічної етики та процедур, щодо ймовірних порушень у докторській дисертації Сінкявічюса.

Університет наголосив, що питання академічної етики, які стосуються всіх студентів та випускників, розглядаються за єдиною процедурою, незалежно від їхнього становища чи статусу.

Рішення буде ухвалено після оцінки всієї інформації, зібраної під час розслідування, та заслухання зацікавлених сторін.

Згідно з чинними нормами, рішення має бути ухвалено протягом 30 календарних днів, не враховуючи період літніх канікул. ISM планує оприлюднити результати розслідування до кінця вересня.

Останнім часом серед громадськості та політичної опозиції посилилися дискусії щодо можливого плагіату в дисертації глави уряду. Сінкявічюс неодноразово заявляв, що підготував дисертацію з дотриманням етичних норм, і відкидав звинувачення у плагіаті.

Сінкявічюс отримав ступінь магістра з маркетингу та менеджменту в ISM у 2009 році та захистив докторську дисертацію в цьому ж університеті у 2015 році.

Нагадаємо, Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром 30 червня.

Читайте детальну статтю про те, чи змінить новий прем'єр зовнішню політику Литви.