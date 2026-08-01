Фон дер Ляєн про Сеуту: жоден мігрант не дістався материкової Іспанії чи інших країн ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переважна більшість осіб, які прибули нелегально до іспанського автономного міста Сеута, повернулися до Марокко.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії провела телефонну конференцію з єврокомісарами Магнусом Бруннером та Дубравкою Шуїцею, щоб отримати останню інформацію щодо ситуації в Сеуті.

"Гарна новина полягає в тому, що завдяки ефективній роботі іспанських та марокканських правоохоронних органів переважна більшість осіб, які прибули нелегально, повернулися до Марокко. Жодна людина не дісталася материкової частини Іспанії чи інших країн ЄС", – заявила фон дер Ляєн.

"Це свідчить про те, чому контроль наших європейських кордонів має таке важливе значення. Ми маємо надійну систему, але її потрібно ще більше зміцнити", – додала вона.

Президентка ЄК наголосила на потребі залишатися пильними на кожному критичному пункті в’їзду та підтримувати тісну координацію між усіма органами влади.

"Водночас нам потрібно проаналізувати отриманий досвід, щоб підвищити стійкість Європи", – заявила вона.

Вона зазначила, що отримала листи від кількох лідерів і вітає ініціативу щодо проведення надзвичайної відеоконференції для аналізу того, що сталося.

"Боротьба з нелегальною міграцією вимагає солідарності та єдиної європейської реакції", – заявила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сеуту, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Іспанії та наголосила, що небезпечні спроби незаконного перетину кордону ЄС мають бути припинені.