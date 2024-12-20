Швеция больше не будет финансировать Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам
В пятницу, 20 декабря, в Швеции заявили, что прекращают поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Об этом заявил министр развития Беньямин Дуса в интервью TV4, передает "Европейская правда".
Как заявил шведский министр, страна больше не будет финансировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев и планирует вместо этого оказывать гуманитарную помощь Газе по другим каналам.
Он отметил, что это решение было принято после того, как Израиль решил запретить деятельность организации, что вызвало критику шведского правительства.
В то же время Дуса утверждает, что это облегчит доступ к помощи.
"Мы также увеличиваем гуманитарную помощь для Газы на 400 млн шведских крон, доведя общую сумму до 800 млн шведских крон", – отметил он.
Также он акцентировал, что существуют также политические причины для прекращения сотрудничества Швеции с UNRWA, но самая главная причина такого решения заключается в том, что будет труднее получать помощь через UNRWA, когда Израиль разорвет сотрудничество с ним.
В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.
21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.
Оба чиновника обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта с Палестиной.