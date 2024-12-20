Швеция больше не будет финансировать Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам

В пятницу, 20 декабря, в Швеции заявили, что прекращают поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Об этом заявил министр развития Беньямин Дуса в интервью TV4, передает "Европейская правда".

Как заявил шведский министр, страна больше не будет финансировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев и планирует вместо этого оказывать гуманитарную помощь Газе по другим каналам.

Он отметил, что это решение было принято после того, как Израиль решил запретить деятельность организации, что вызвало критику шведского правительства.

Реклама:

В то же время Дуса утверждает, что это облегчит доступ к помощи.

"Мы также увеличиваем гуманитарную помощь для Газы на 400 млн шведских крон, доведя общую сумму до 800 млн шведских крон", – отметил он.

Также он акцентировал, что существуют также политические причины для прекращения сотрудничества Швеции с UNRWA, но самая главная причина такого решения заключается в том, что будет труднее получать помощь через UNRWA, когда Израиль разорвет сотрудничество с ним.

В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Оба чиновника обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта с Палестиной.