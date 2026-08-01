Іспанія встановлює плавучий бар'єр у Сеуті, щоб стримати мігрантів

Іспанія повідомила, що в суботу розпочала встановлення 500-метрового плавучого надувного бар’єра біля кордону з Марокко після масового напливу десятків тисяч мігрантів до Сеути.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

У суботу вранці, як поінформували в МВС Іспанії, розпочалися роботи з встановлення бар'єра на хвилерізі Тарахаль.

Головним елементом захисного комплексу є накачаний повітрям бар'єр завдовжки 500 метрів. Його надводна частина сягає від 30 до 70 сантиметрів, а підводна занурюється на глибину до одного метра. Конструкцію комбінують із лінією буїв, які надали ВМС країни.

фото: laSexta

Між загородженнями передбачено спеціальний проміжок, що дозволить катерам Цивільної гвардії безперешкодно патрулювати акваторію та цілодобово гарантувати безпеку та цілісність бар’єра.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Тим часом очільник уряду Іспанії Педро Санчес надіслав лист голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому висловлює свою "глибоку стурбованість" реакцією деяких європейських урядів після нелегального проникнення близько 50 тисяч мігрантів до Сеути.

31 липня ввечері іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.