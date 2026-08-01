Три країни ЄС продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами

У суботу лісові пожежі, роздуті сильними вітрами, охопили численні райони Греції, зокрема околиці Афін, де тривають масштабні операції з гасіння пожеж та екстрена евакуація, тоді як у деяких районах Іспанії та Франції ситуація знову погіршилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього літа Європу спустошили лісові пожежі після періоду послідовних рекордних спекотних хвиль та нестачі опадів. Села у Франції та Іспанії були знищені, а сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки та місця відпочинку.

Пожежі, підсилені штормовими вітрами, спалахнули по всій Греції, де до недавнього часу спостерігалося менше спекотних хвиль і відносно спокійний пожежний сезон.

У Франції пожежа в гірському південно-східному департаменті Вар, яку три дні тому вдалося взяти під контроль, у п’ятницю знову спалахнула, охопивши за шість годин понад 1 000 гектарів.

Протягом ночі було евакуйовано майже 2 500 осіб, а в суботу пожежники залучили підкріплення, оскільки очікувалося, що вітер посилиться й ускладнить ⁠роботу з гасіння пожежі.

В суботу, через два дні після того, як уряд оголосив про закінчення надзвичайного стану ​на національному рівні, спричиненого величезними пожежами в центральних провінціях країни, Іспанія продовжувала боротися з кількома осередками лісових пожеж.

Ситуація погіршилася в північній провінції Леон, де, за даними влади, у п’ятницю ввечері спалахнула нова пожежа, ще одна залишалася активною, а третя розвивалася сприятливо. У сусідній провінції Самора ситуація з пожежею, яка знищила близько 11 000 гектарів, покращилася настільки, що 14 евакуйованих міст змогли відновити роботу, а обмеження були скасовані.

У східній провінції Кастельйон пожежа у Валь-д’Уйшо була стабілізована на сьомий день після того, як спалила майже 10 000 гектарів, що дозволило всім евакуйованим мешканцям повернутися додому. Поліція заявила, що підозрює підпал після виявлення двох окремих місць загоряння.

Великі пожежі в центральних регіонах Мадрида та Авіли, які знищили понад 70 000 гектарів, були стабілізовані, хоча нове спалахування поблизу водосховища Сан-Хуан було погашено в п’ятницю.

Грецька влада оголосила на суботу попередження про надзвичайну ситуацію для кількох районів та попередили про надзвичайний ризик лісових пожеж у регіонах Аттика та Евбея. Понад 300 пожежників, 92 пожежні машини, важка техніка та літаки продовжують боротися з пожежею в регіоні Беотія, де понад 200 людей із міста Агіос Васілеос, розташованого приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Афін, довелося евакуювати морем.

Ще 12 осіб, які рятувалися від тієї ж пожежі, були евакуйовані з пляжу в Порто-Гермено патрульними катерами грецької берегової охорони та суднам пожежної служби.

Протягом ночі пожежогасіння також тривало в регіонах Арголіда та Арта.

31 липня українська пожежна бригада у складі 70 осіб вирушила до Франції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. Глава МВС Іван Вигівський повідомляв, що ця підтримка надається у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Це вперше в історії Україна використала Механізм цивільного захисту ЄС у статусі постачальника допомоги.