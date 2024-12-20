Біля берегів Греції знайшли вісім загиблих мігрантів

Біля грецького острова знайшли тіла мігрантів, які загинули після того, як їхній човен "здійснив небезпечні маневри".

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані берегової охорони, передає "Європейська правда".

Як проінформувала берегова охорона Греції, біля острова Родос надзвичайники знайшли тіла восьми мігрантів, які впали в море після того, як їхній човен здійснив небезпечні маневри.

Зазначається, що наразі берегова охорона змогла врятувати 18 людей, а пошукова операція в цьому районі триває.

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Нагадаємо, на початку листопада під час спроби перетнути Егейське море загинули четверо мігрантів: троє чоловіків і жінка.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії.

Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів із сусідньої Туреччини.

14 грудня писали, що внаслідок аварії човна з мігрантами поблизу берегів Греції загинули щонайменше п’ять осіб.