У берегов Греции нашли восемь погибших мигрантов

Возле греческого острова нашли тела мигрантов, которые погибли после того, как их лодка "совершила опасные маневры".

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны, передает "Европейская правда".

Как проинформировала береговая охрана Греции, у острова Родос спасатели нашли тела восьми мигрантов, которые упали в море после того, как их лодка совершила опасные маневры.

Отмечается, что сейчас береговая охрана смогла спасти 18 человек, а поисковая операция в этом районе продолжается.

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Напомним, в начале ноября при попытке пересечь Эгейское море погибли четверо мигрантов: трое мужчин и женщина.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии.

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.

14 декабря писали, что в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Греции погибли по меньшей мере пять человек.