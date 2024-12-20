Новый премьер Франции обещает завершить формирование правительства до Рождества

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру обещает завершить процесс формирования правительства за следующие несколько дней.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Вечером в телеэфире Байру заявил, что планирует представить правительство "на выходных, в любом случае до Рождества".

Франсуа Байру в предыдущие дни имел многочисленные встречи с лидерами политсил и попросил их до пятницы определиться, интересно ли им присоединиться к правительству, готовы ли они поддерживать правительственные инициативы, или будут в жесткой оппозиции.

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Кроме партии президента Эмманюэля Макрона, Байру, скорее всего, сможет рассчитывать на поддержку правых "Республиканцев". Однако ему понадобится также негласная поддержка или со стороны правопопулистской партии Марин Ле Пен, или же голоса блока левых сил.

В четверг пообещал пересмотреть детали уже утвержденной пенсионной реформы – принципиальной для Эмманюэля Макрона – предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что является одним из пунктов претензий от крайне правых и левых. В то же время он исключил отмену реформы как таковой.

Также Байру пообещал избегать применения противоречивого инструмента в конституции, ст. 49.3, кроме совсем безвыходных ситуаций. Эта статья позволяет правительству утверждать законы без голосования в парламенте, одновременно давая право депутатам объявить правительству недоверие (так и произошло при попытке предыдущего премьера Мишеля Барнье утвердить бюджет).

Франсуа Байру надеется утвердить бюджет на 2025 год в середине февраля. К тому времени страна будет жить с временным бюджетом, который утвердили специальным законом на этой неделе, чтобы обеспечить непрерывность функционирования государственных институтов и программ.

Кроме пенсионной реформы, бюджет и необходимость сокращать расходы остаются самым большим вызовом для нового правительства. Казначейство Франции объявило, что в 2025 году заимствования страны, вероятно, достигнут рекордных 300 млрд евро.

Дефицит бюджета во Франции в этом году почти вдвое превышает предельный показатель, установленный правилами ЕС.

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