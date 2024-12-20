Шольц потроллил Маска, который публично поддержал "Альтернативу для Германии"

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил американскому миллиардеру Илону Маску, который поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии".

Слова Шольца на пресс-конференции в Берлине цитирует Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

Глава немецкого правительства, комментируя слова Маска, напомнил, что в стране существует свобода мысли, и "это касается и мультимиллиардеров".

"Но свобода мысли также означает, что вы можете говорить вещи, которые не являются правильными и не содержат хороших политических советов", – добавил Шольц.

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Ранее Илон Маск, который присоединится к администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, распространил пост немецкого правого инфлюенсера Наоми Зайбт, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консерваторов Фридриха Мерца.

"Только „АдН" может спасти Германию", – написал Маск в своей социальной сети X (Twitter) за два месяца до досрочных выборов в стране.

Ультраправая "АдГ" сейчас претендует на около 18-19% голосов перед досрочными выборами в Бундестаг, которые должны состояться 23 февраля 2025 года.

Партия имеет мало шансов сформировать правительство, поскольку другие политсилы исключили сотрудничество с ней. Однако в этом месяце она впервые определила своего кандидата в канцлеры – им стала солидерка "АдН" Алиса Вайдель.

Больше о Вайдель читайте в статье "Мать, лесбиянка и „подруга Путина".