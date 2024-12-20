ЕС и Швейцария завершили переговоры об обновлении двусторонних отношений

Европейская комиссия и Швейцария в пятницу, 20 декабря, подтвердили завершение переговоров о пересмотре двусторонних соглашений, направленный на "углубление и расширение" их отношений.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Пересмотр отношений Швейцарии и Евросоюза охватил широкий круг соглашений, в частности пять соглашений о доступе к внутреннему рынку ЕС – о воздушном и наземном транспорте, свободном движении, соответствии стандартам ЕС и торговле сельскохозяйственной продукцией.

Другие договоренности предусматривают создание Совместной зоны безопасности пищевых продуктов Швейцарии и ЕС, доступ Берна к европейскому рынку электроэнергии и медицинских услуг, а также его участие в нескольких программах ЕС вроде Erasmus+ и "Горизонт Европа".

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В конце концов, отдельное соглашение будет касаться участия Швейцарии в отдельных проектах Европейского космического агентства.

"Сегодняшний день открывает новую главу в нашем партнерстве, поскольку мы поднимаем наше сотрудничество на новый уровень и модернизируем фундамент наших прочных отношений", – прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС и Швейцария являются близкими соседями с прочными трансграничными связями. ЕС является главным торговым партнером Швейцарии, а Швейцария – четвертым по величине партнером ЕС.

Около полутора миллионов граждан ЕС проживают в Швейцарии, а около 450 000 швейцарских граждан – в ЕС. Несколько сотен тысяч граждан ЕС ежедневно пересекают границу на работу.

Переговоры сторон об обновлении двусторонних отношений начались в марте 2024 года и охватили более 200 переговорных встреч.

Перед этим швейцарское правительство утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.