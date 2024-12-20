На саміті НАТО в Нідерландах планується найбільша операція поліції в історії країни

Нідерланди залучать 27 тисяч поліцейських для охорони саміту Північноатлантичного Альянсу у червні 2025 року, що стане найбільшим поліцейським заходом в історії країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За словами представника нідерландської поліції Віллема Велдерса, під час саміту НАТО офіцери поліції повинні будуть відпрацювати 46 тисяч змін.

"Це буде найбільша операція з безпеки, яку будь-коли здійснювала нідерландська поліція. Ми відповідаємо за безпеку 45 глав держав і урядів, 45 міністрів закордонних справ, 45 міністрів оборони і 6000 членів делегацій, а також за безпеку транспорту і місць розміщення", – перелічив він.

Реклама:

Саміт Альянсу також передбачає зустрічі на високому рівні, пресконференції та офіційні вечері, на яких будуть присутні 2000 журналістів.

Поліція буде розміщена в Гаазі, в аеропорту Схіпхол, а також уздовж транспортних маршрутів між аеропортом, готелями та місцями проведення конференцій, деталізував Велдерс.

Він описав логістичні виклики, повʼязані з охороною саміту Альянсу: наприклад, забезпечення харчування та проживання для поліції.

Поліція Нідерландів уже попросила муніципалітети не планувати масштабних заходів на літо 2025 року, оскільки для їхньої охорони не вистачатиме ресурсів. До того ж, у цей період обмежать можливість правоохоронців піти у відпустку.

Наступний саміт НАТО, як повідомлялось, відбудеться у конференц-центрі "Всесвітній форум" у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.

ЗМІ повідомляли, що уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту. Фактичні витрати, ймовірно, будуть вищими.