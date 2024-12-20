На саммит НАТО в Нидерландах планируется крупнейшая операция полиции в истории страны

Нидерланды привлекут 27 тысяч полицейских для охраны саммита Североатлантического Альянса в июне 2025 года, что станет крупнейшим полицейским мероприятием в истории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По словам представителя нидерландской полиции Виллема Велдерса, во время саммита НАТО офицеры полиции должны будут отработать 46 тысяч смен.

"Это будет самая большая операция по безопасности, которую когда-либо осуществляла нидерландская полиция. Мы отвечаем за безопасность 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел, 45 министров обороны и 6000 членов делегаций, а также за безопасность транспорта и мест размещения", – перечислил он.

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Саммит Альянса также предусматривает встречи на высоком уровне, пресс-конференции и официальные ужины, на которых будут присутствовать 2000 журналистов.

Полиция будет размещена в Гааге, в аэропорту Схипхол, а также вдоль транспортных маршрутов между аэропортом, гостиницами и местами проведения конференций, отметил Велдерс.

Он описал логистические вызовы, связанные с охраной саммита Альянса: например, обеспечение питания и проживания для полиции.

Полиция Нидерландов уже попросила муниципалитеты не планировать масштабных мероприятий на лето 2025 года, поскольку для их охраны не будет хватать ресурсов. К тому же, в этот период ограничат возможность правоохранителей уйти в отпуск.

Следующий саммит НАТО, как сообщалось, состоится в конференц-центре Всемирный форум в Гааге с 24 по 26 июня 2025 года.

СМИ сообщали, что правительство Нидерландов выделило 75 миллионов евро на организацию саммита. Фактические расходы, вероятно, будут выше.