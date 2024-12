Єврокомісарка: Доповідь ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки виборів у Грузії

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, заявила, що підсумкова доповідь БДІПЛ/ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня.

Про це Кос написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейьська правда".

Представниця Єврокомісії закликала грузинську владу виконати "пріоритетні" рекомендації авторитетної міжнародної спостережної місії ОБСЄ.

"Підсумкова доповідь БДІПЛ/ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки в нещодавніх парламентських виборах у Грузії. Влада повинна терміново виконати пріоритетні рекомендації, щоб повернути довіру, визнання і забезпечити європейське майбутнє, яке вивело сотні тисяч грузинів на вулиці Грузії", – пише політик.

