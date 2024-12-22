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Єврокомісарка: Доповідь ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки виборів у Грузії

Новини — Неділя, 22 грудня 2024, 19:51 — Христина Бондарєва

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, заявила, що підсумкова доповідь БДІПЛ/ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня. 

Про це Кос написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейьська правда".

Представниця Єврокомісії закликала грузинську владу виконати "пріоритетні" рекомендації авторитетної міжнародної спостережної місії ОБСЄ. 

"Підсумкова доповідь БДІПЛ/ОБСЄ підтверджує серйозні недоліки в нещодавніх парламентських виборах у Грузії. Влада повинна терміново виконати пріоритетні рекомендації, щоб повернути довіру, визнання і забезпечити європейське майбутнє, яке вивело сотні тисяч грузинів на вулиці Грузії", – пише політик.

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Спостерігачі БДІПЛ/ОБСЄ 20 грудня опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії. У ньому йдеться, що вибори відбулися на тлі серйозного занепокоєння щодо впливу ухвалених владою законів на основні свободи та громадянське суспільство Грузії.

Нагадаємо, опозиція звинувачує партію влади "Грузинська мрія" у масштабних фальсифікаціях на виборах 26 жовтня та не визнає їхніх результатів. У країні почались масштабні протести, які посилились після заяви грузинської влади про призупинення руху до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

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