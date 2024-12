Еврокомиссар: Доклад ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки выборов в Грузии

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, заявила, что итоговый доклад БДИПЧ/ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки на парламентских выборах в Грузии 26 октября.

Об этом Кос написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Представительница Еврокомиссии призвала грузинские власти выполнить "приоритетные" рекомендации авторитетной международной наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Итоговый доклад БДИПЧ/ОБСЕ подтверждает серьезные недостатки в недавних парламентских выборах в Грузии. Власти должны срочно выполнить приоритетные рекомендации, чтобы вернуть доверие, признание и обеспечить европейское будущее, которое вывело сотни тысяч грузин на улицы Грузии", – пишет политик.

