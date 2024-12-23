Партія Фіцо втрачає популярність, його коаліційний партнер не дотягує до бар’єра

Вже друге опитування цього місяця показало падіння популярності партії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer.

Про це свідчать результати опитування AKO, повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Згідно з ним, опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" перемогла б на виборах з 22,8% голосів. У грудневому опитуванні партія Роберта Фіцо Smer отримала 20,3%. Коаліційний блок Hlas-SD має понад 10% підтримки серед виборців.

Агентство AKO збирало дані в період з 16 по 19 грудня, тому вони вже відображають рішення уряду і можливість оголошення надзвичайного стану як вирішення ситуації з відставками лікарів.

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До парламенту також потраплять кілька інших партій.

Партія KDH набрала 7,3%, SaS на чолі з Браніславом Грьолінгом – 6,6%. Група "Словаччина" отримала 6,2%, а останньою партією, яка пройде до парламенту, буде "Республіка".

З іншого боку, коаліційна партія SNS не дотягує до прохідного бар'єра з результатом 4,6%.

Перед цим лідерство "Прогресивної Словаччини" над партією Роберта Фіцо показало опитування агентства Focus.

На початку грудня Міхал Шимечка, лідер прозахідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", закликав до зміни уряду.

Детальніше про ситуацію, яка склалась у Словаччині, читайте у статті Проросійська коаліція на межі розпаду: чому криза у Словаччині створює нові виклики для України.