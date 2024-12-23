Партия Фицо теряет популярность, его коалиционный партнер не дотягивает до барьера

Уже второй опрос в этом месяце показал падение популярности партии премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AKO, сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Согласно ему, оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" победила бы на выборах с 22,8% голосов. В декабрьском опросе партия Роберта Фицо Smer получила 20,3%. Коалиционный блок Hlas-SD имеет более 10% поддержки среди избирателей.

Агентство AKO собирало данные в период с 16 по 19 декабря, поэтому они уже отражают решения правительства и возможность объявления чрезвычайного положения как решения ситуации с отставками врачей.

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В парламент также попадут несколько других партий.

Партия KDH набрала 7,3%, SaS во главе с Браниславом Грёлингом – 6,6%. Группа "Словакия" получила 6,2%, а последней партией, которая пройдет в парламент, будет "Республика".

С другой стороны, коалиционная партия SNS не дотягивает до проходного барьера с результатом 4,6%.

Перед этим лидерство "Прогрессивной Словакии" над партией Роберта Фицо показал опрос агентства Focus.

В начале декабря Михал Шимечка, лидер прозападной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", призвал к смене правительства.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в Словакии, читайте в статье Пророссийская коалиция на грани распада: почему кризис в Словакии создает новые вызовы для Украины.