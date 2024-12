ЄС виділяє 65 млн євро на обіди для українських учнів початкової школи

ЄС виділяє 65 млн євро на безплатні та здорові шкільні обіди для учнів початкових класів в Україні.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

За ці кошти передбачено фінансування обідів для 700 тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни", – йдеться у повідомленні представництва ЄС.

🇪🇺 The EU delivers €65M to fund free, healthy school meals for 700,000 primary school children in Ukraine.



Part of a €150M recovery package, this initiative ensures improved nutrition, food security, and stability for kids amid the ongoing war. 🍽️🎒 #StandWithUkraine pic.twitter.com/kBtqCdEXyX