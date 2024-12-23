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ЄС виділяє 65 млн євро на обіди для українських учнів початкової школи

Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 18:12 — Христина Бондарєва

ЄС виділяє 65 млн євро на безплатні та здорові шкільні обіди для учнів початкових класів в Україні. 

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

За ці кошти передбачено фінансування обідів для 700  тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни", – йдеться у повідомленні представництва ЄС.

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Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови надруковану безоплатно у ЄС.

А США влітку пообіцяли допомогти з друком трьох мільйонів підручників для українських шкіл.

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