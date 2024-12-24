Сильна снігова буря в Боснії залишила десятки тисяч людей без світла на Святвечір

Величезна снігова буря залишила десятки тисяч будинків у Боснії без світла напередодні Різдва і спричинила транспортний хаос.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У трьох частинах Боснії і Герцеговини було заборонено рух важких транспортних засобів, а в деяких частинах Боснії зупинено рух поїздів.

фото AP

Державна енергетична компанія Боснії заявила, що в деяких районах ситуація була "надзвичайно складною", оскільки сильний сніг обірвав лінії електропередач.

Реклама:

Десятки автомобілів застрягли в снігу на 10 годин у західній частині країни протягом ночі, перш ніж змогли продовжити свою подорож.

У понеділок повідомлялося, що майже 200 тисяч будинків залишилися без електрики, в той час як вантажівкам та іншим важким транспортним засобам було заборонено рух по дорогах у багатьох районах.

Через сильні снігопади у Франції наприкінці листопада близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.

Перед цим снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком.